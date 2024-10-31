Агроэксперт Березнюк предположил, что в ближайшее время произойдет корректировка цен на сливочное масло

В России стоимость сливочного масла будет скорректирована уже в ближайшее время. Об этом заявил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в разговоре с RT.
Он отметил, что на это повлияет насыщение внутреннего рынка на фоне импорта продукта из дружественных стран. Так, на прошлой неделе цены на сливочное масло в оптовом сегменте уже снизились в среднем на 2,4%, подчеркнул Березнюк.
Ситуация с подорожанием связана прежде всего с ростом затрат на закупку сырья, а также с увеличением цен на логистику и упаковку. Кроме того, до сих пор остается открытым вопрос с дефицитом кадров на производстве, резюмировал эксперт.
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