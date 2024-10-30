В Россию начали поставлять сливочное масло из Турции

В Россию начали экспортировать сливочное масло из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года», — сообщил регулятор.

В пресс-релизе уточнили, что по данным ФГИС «ВетИС», на 29 октября, оттуда импортировали 20 тонн продукта.

Ранее стало известно, что цены на сливочное масло в Москве выросли на 11,4% с начала этого года. Эксперты выяснили, что сильнее всего стоимость выросла в августе — на 3,5%. В сентябре она повысилась еще на 2,7%. Цены на продукт сейчас постоянно меняются. В мае этого года они снизились на 0,3%.