Рост цен на сливочное масло зафиксировали в Москве

Мосстат: стоимость сливочного масла в столице выросла на 11,4% с начала года

Стоимость сливочного масла в столице увеличилась на 11,4% с начала 2024 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Мосстата.

По данным аналитиков, сильнее всего цены подскочили в августе — на 3,5%. В сентябре стоимость продукта увеличилась еще на 2,7%. Цены на сливочное масло находятся в постоянной динамике, добавили в Мосстате. В мае текущего года они снижались на 0,3%.

«По стране в целом рост цены на сливочное масло в сентябре 2024 года составил 5,1% в сравнении с августом 2024 года», — добавили в пресс-службе.

Минсельхоз сообщил о снижении оптовых цен на сливочное масло. Этот фактор должен повлиять на стоимость продукта в розницу.