ОАЭ начали поставки сливочного масла в Россию

Россельхознадзор: ОАЭ с 18 октября начали поставки сливочного масла в Россию

Объединенные Арабские Эмираты с 18 октября начали поставки сливочного масла в Россию. Об этом сообщили представители Россельхознадзора, которых процитировало РИА «Новости» .

«По состоянию на 2 ноября, из ОАЭ в Россию ввезено 90 тонн сливочного масла», — заявили там.

По данным ведомства, это первый такой случай в истории двух стран.

Ранее в Россию ввезли около 20 тонн сливочного масла из Турции.

В последнее время в магазинах выросла стоимость масла. По мнению Национального союза производителей молока, это произошло из-за увеличения себестоимости продукта, причем по всей цепочке — от закупки сырья (на 20%) до его переработки, — а также роста заработных плат в отрасли.