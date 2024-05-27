Сегодня 22:19 Ягоды не по карману. Майские морозы лишат россиян фруктов и овощей? Экономист Петрова: рост цен на овощи и фрукты из-за заморозков достигнет 10-15% 0 0 0 Фото: Unsplash Деньги

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В России планируют ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков. Цены на овощи, фрукты и ягоды могут взлететь ввысь. Действительно ли стоит ждать роста стоимости на эти и другие продукты — в материале 360.ru.

Ситуация с майскими заморозками: ЧС федерального значения Введение режима ЧС анонсировала министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, ведомство попросит у правительства компенсировать ущерб от заморозков. Погодные условия сильно повлияли на плодовые деревья, особенно на яблони в центральных регионах страны. «Будем завозить яблоки, смотреть, где можно завезти, откуда, если юг не даст больше. Но юг может дать больше, будем смотреть», — подчеркнула Лут. В настоящее время режимы ЧС ввели в 10 субъектах. Сроки действия режима федерального значения пока не определили. Неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур из-за погоды сложилась в четырех районах Крыма. Уборку не будут проводить на площади 7,8 тысячи гектаров. От заморозков на полуострове также пострадали фруктовые сады. В ряде сел Белогорского района заморозки погубили урожай яблок, сообщило РИА «Новости». В целом в России от заморозков погибли посевы на территории в 830 тысяч гектаров. Это коло 1% от всей засеянной площади.

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Что будет с ценами на продукты в 2024 году Фрукты, овощи и ягоды Морозы, обрушившиеся на регионы в конце апреля–начале мая, серьезно повлияли на урожайность, рассказала 360.ru предприниматель, кандидат экономических наук, инвестор Светлана Петрова. «Снижение сбора прогнозируется по фруктам и ягодам на 30-40%. По овощам — на 15-20%», — подчеркнула она. Весной цены на эти продукты уже выросли на 10-15% — это происходит каждый год, но в начале осени стоимость снова возвращается на прежние позиции. «Я думаю, что в этом году просто не произойдет снижение этой цены. <…> В конце весны цены повысились, и ожидать, что они понизятся вместе с приходом нового урожая, просто не приходится. <…> Рост цены будет, но, мне кажется, что он будет в рамках инфляционных ожиданий. Да, будет рост на 10-15%», — отметила Петрова. В Москве и Подмосковье цены могут вырасти на 20-25% из-за высокой покупательной способности населения, подчеркнула эксперт. Telegram-канал Mash уже призвал сладкоежек приготовиться к худшему. По его данным, в 2024 году земляника подорожает на 100%, так как майские морозы уничтожили почти весь урожай. В Курской, Липецкой, Брянской и Ростовской областях погибло 90% ягод. Теперь за килограмм земляники придется заплатить до шесть тысяч рублей.

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Хлеб и хлебобулочные изделия Зерно и продукты из него, в том числе мука и мучные изделия, не испытают больших ценовых перепадов. Даже с учетом потерянного урожая оставшегося хватит на то, чтобы прокормить россиян, рассказал «Парламентской газете» вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. «Я полагаю, по итогам этой уборочной [кампании] мы выйдем где-то на средние пятилетние значения. При том, что внутреннее потребление у нас оценивается в 82 миллиона тонн. То есть зерна все равно будет с избытком», — отметил он. Цена хлеба и мучных изделий вряд ли изменится, так как в стоимости среднестатистической буханки цена зерна составляет не более 5%.

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Соки и детское питание Из-за гибели урожая яблок и клубники на фоне заморозков в России спрогнозировали 30-процентный рост цен на детское пюре и соки. Из-за уничтожения плантаций в Липецкой области производителям придется закупаться в других регионах, сообщило издание RuNews. Основными поставщиками могут стать владельцы кавказских плантаций. Отсутствие конкуренции и изменение маршрута спровоцируют поднятие стоимости доставки фруктов и конечного продукта.

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Почему ожидается рост цен на продукты Из-за сложившейся ситуации часть продуктов придется импортировать, объяснила Петрова. «Мы и так достаточно много импортируем ягод, и овощей, и фруктов. Нужно будет — импортируем и больше. О каком-то продовольственном голоде вопрос не стоит», — отметила она. Подорожание будет обосновано в том числе ростом инфляции. Увеличивается затратная часть самих аграриев, поэтому они вынуждены повышать цены на свою продукцию. «С другой стороны, надо все-таки учитывать покупательную способность населения. Какой смысл поднимать цены, если население не сможет это все покупать? <…> Я не думаю, что этот ценник будет поднят больше чем на 10-15%», — заключила экономист. Она добавила, что сейчас активно идут выплаты тем аграриям, у которых были страховки от потери урожая. Минсельхоз очень жестко контролирует страховые и сильно подгоняет их с выплатами, чтобы аграрии успели перепосеять культуры. Больше всего пострадали цветущие в период заморозков культуры, рассказала ранее глава Ягодного союза России Ирина Козий. По ее словам, непогода ударила в том числе по черной смородине и малине.