Заморозки в России погубили посевы на 830 тысячах гектаров | 360°

Общество 16 мая 2024, 16:16 Заморозки в России погубили посевы на 830 тысячах гектаров Минсельхоз: от заморозков в России погибло около 1% посевов Unsplash

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В России от заморозков погибли посевы на территории в 830 тысяч гектаров. Это около 1% от всей засеянной площади, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. Ее слова опубликовала пресс-служба правительства страны.

«По первоначальным данным, посевы погибли на территории порядка 830 тысяч гектаров. В общем масштабе это около 1% от всей площади», — указано в публикации.

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Сезонные полевые работы начались во всех федеральных округах. Яровыми засеяли около 25 миллионов гектаров — половину прогнозной площади.

Одним из пострадавших от морозов регионов оказалась Ростовская область. Сельскохозяйственные посевы погибли или получили повреждения на территории более 140 тысяч гектаров. В регионе ввели режим ЧС.

По той же причине режим чрезвычайной ситуации регионального характера начал действовать в Волгоградской области. Благодаря этой мере аграрии смогут получить компенсации по заключенным ранее договорам страхования.