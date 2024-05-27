Россиян предупредили о существенном подорожании земляники

Нагрянувшие в мае морозы лишат россиян земляники — из-за заморозков цена на ягоду вырастет на 100%. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации Mash, стоимость килограмма земляники может достичь шести тысяч рублей. Заморозки уничтожили в центральных районах России до 90% урожая. Такая информация пришла из Курской, Липецкой и Брянской областей. Поставщики планируют повысить цену вдвое, сообщил Telegram-канал.

Из-за повышения цены на ягоды вырастет стоимость десертов, для изготовления которых используют землянику, добавили журналисты.

Глава Ягодного союза России Ирина Козий рассказала, что больше всего майские заморозки ударили по тем культурам, которые в период заморозков цвели.