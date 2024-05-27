Минсельхоз задумался о введении режима федерального ЧС из-за заморозков

Резкое похолодание сильно повлияло на плодовые деревья, особенно на яблони в центральных регионах. Лут подчеркнула, что специалисты будут отслеживать, откуда можно завести фрукты.

Комментируя ситуацию с ценами на клубнику, министр заявила, что на этих культурах заморозки сильно не отразились.

«Есть некий перекос [в ценах] все равно, в июне скорректируется», — добавила Лут.

В России от заморозков также погибли посевы на территории в 830 тысяч гектаров. Это около 1% от всей засеянной площади. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели Ростовская, а также Волгоградская области. Благодаря этому аграрии смогут получить компенсации по заключенным ранее договорам страхования.