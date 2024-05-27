Ягодный союз России: больше всего от заморозков пострадали смородина, малина и садовая земляника

Глава Ягодного союза России Ирина Козий в беседе с ИА НСН рассказала, что больше всего майские заморозки ударили по черной смородине, малине и садовой землянике.

«Некоторые сорта малины, ежевики также пострадали. Из плодовых культур в это время цвели косточковые культуры (слива, вишня) и некоторые сорта семечковых (яблони, груши)», — сообщила эксперт.

В основном заморозки прошлись по Воронежской, Липецкой, Белгородской и Пензенской областям. Непогода повлияла и на сады в Саратовской и Тамбовской областях.

В разговоре с журналистами Козий отметила, что наиболее сильно пострадали те культуры, которые в период заморозков цвели.

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