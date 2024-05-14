Режим ЧС в сельском хозяйстве ввели в Волгоградской области | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 12:09 Режим ЧС в сельском хозяйстве ввели в Волгоградской области Власти Волгоградской области объявили режим ЧС из-за заморозков РИА «Новости»

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Режим ЧС регионального характера начал действовать в Волгоградской области. Из-за заморозков возникли проблемы с посевами, сообщила пресс-служба администрации региона.

Постановление о введении режима ЧС подписал губернатор Андрей Бочаров. Благодаря этой мере аграрии смогут получить компенсации по заключенным ранее договорам страхования, указали в пресс-службе.

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Несмотря на погодные условия, в области большая часть озимых и яровых культур перенесла заморозки спокойно, указала председатель комитета сельского хозяйства Марина Морозова.

«Но выявлены отдельные участки посевов, которые не смогли оправиться после температурного стресса», — добавила она.

Ранее режим ЧС ввели в Липецкой области. Губернатор региона заявил, что из-за теплой апрельской погоды растения стали уязвимыми к заморозкам. В результате погодных аномалий урожая станет меньше по сравнению с прошлым годом.