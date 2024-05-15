Режим ЧС из-за гибели посевов от заморозков ввели в Ростовской области | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 20:37 Режим ЧС из-за гибели посевов от заморозков ввели в Ростовской области Губернатор Голубев: в Ростовской области ввели режим ЧС из-за гибели посевов РИА «Новости»

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области из-за заморозков, от которых пострадали сельскохозяйственные посевы на территории более 140 тысяч гектаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, холода привели к повреждению и гибели сельхозкультур.

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«Подписал распоряжение о введении с 18:0015 мая режима ЧС в муниципальных районах Ростовской области», — написал глава региона.

По его словам, это решение позволит сельхозпроизводителям получить страховые выплаты и возместить потери.

Также он отметил, что масштабы бедствия будут уточняться, для чего муниципалитеты должны будут направить в региональный Минсельхоз соответствующие документы.

В Министерстве сельского хозяйства России прокомментировали ситуацию с заморозками в стране. По словам представителя пресс-центра министерства Михаила Хорошилова, погибшие в результате заморозков посевы пересадят, для этого имеются все ресурсы.