«Буревестник», «Посейдон», «Орешник»… Итоги 2025 года показали, что Россия не просто участвует в гонке вооружений, а активно задает в ней новые тренды. Западные армии теперь вынуждены изучать и анализировать российский боевой опыт, чтобы понять логику военной науки будущего. Главные технологические итоги в зоне СВО — в материале 360.ru.

«Щит и меч» суверенитета Способность армии к быстрой тактической адаптации опирается на прочный стратегический фундамент. В 2025 году Россия вывела этот фундамент на принципиально новый уровень, сформировав многоэшелонированный и несокрушимый контур национальной безопасности. Система С-500 «Прометей» Вершиной оборонительного щита стала зенитная ракетная система С-500 «Прометей», первый полк которой заступил на боевое дежурство в декабре 2025 года. Ее ключевая особенность — способность поражать не только самолеты и ракеты, но и цели в ближнем космосе, включая баллистические боеголовки и гиперзвуковые аппараты.

Эта система создала верхний эшелон национальной ПВО, способный поражать все типы современных воздушно-космических средств нападения. «Прометей» эффективно борется с баллистическими и аэродинамическими целями, включая гиперзвуковые, на дальности до 600 километров и высоте до 200 километров. Вместе с тем концерн «Алмаз-Антей» более чем в два раза нарастил выпуск передовых систем ПВО, таких как С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь». Все вместе они способны создавать плотное, многослойное поле противовоздушной обороны, где разные комплексы перекрывают все диапазоны высот и дальностей. Подводный аппарат «Посейдон» Российский ОПК совершил качественный скачок и в создании стратегического «меча». На вооружение успешно приняли подводный аппарат «Посейдон» с малогабаритной ядерной силовой установкой. Его главная особенность — практически полная неуязвимость для существующих систем ПРО, так как он движется на огромной глубине и с колоссальной скоростью, неся мегатонный заряд, способный поражать прибрежную инфраструктуру. Крылатая ракета «Буревестник» Завершил испытания и другой проект — крылатая ракета «Буревестник» с ядерным двигателем глобальной дальности. Уникальность «Буревестника» заключается в практически неограниченной дальности полета, позволяющей выбирать непредсказуемые маршруты для обхода всех рубежей противоракетной обороны. Комплекс преодолел 14 тысяч километров, наглядно продемонстрировав свою способность гарантировать стратегический паритет в любом сценарии. Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» Стратегические возможности дополнило развертывание нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Его яркая отличительная черта — высокая мобильность и возможность быстрого развертывания, в том числе на железнодорожных платформах, что делает комплекс трудноуязвимым для превентивного удара.

Кроме того, ракета движется с гиперзвуковой скоростью М=10 (число Маха), и современные мировые средства ПВО и ПРО просто не в состоянии ее сбить. Его серийное производство и постановка на боевое дежурство создали дополнительные гибкие средства сдерживания. Революция в окопах Оперативная картина на театре военных действий на Украине в 2025 году также кардинально отличалась от начала конфликта. Создание Войск беспилотных систем как нового, отдельного рода войск стало институциональным ответом на вызовы современного поля боя. Это решение закрепило переход от разрозненного применения дронов к системной тактике, меняющей самую суть пехотного боя. Россия завоевала для себя превосходство в «малом небе» по всей линии фронта. Успех обеспечила четкая специализация беспилотного флота, работающего как единый организм. Барражирующие боеприпасы семейства «Герань» продолжали выполнять роль стратегических «дронов-камикадзе», нанося удары по инфраструктуре и военным объектам в глубоком тылу. Их дополнили высокоточные дроны-камикадзе типа «Ланцет», заслужившие репутацию «истребителей артиллерии». Эти аппараты получили возможность автономного наведения на цель.

Настоящий перелом наступил с массовым приходом тактических FPV-дронов. Такие аппараты, как «Молния» и другие, превратились в настоящее оружие пехоты. Их ключевой особенностью стала помехозащищенность, обеспечиваемая применением оптоволоконных кабелей для управления. Эта технология сделала дроны неуязвимыми для радиоэлектронного подавления противника. По оценкам военных экспертов, именно FPV-дроны стали причиной до половины всех потерь противника в живой силе и технике. Российские инженеры быстро адаптировали технологию и создали многофункциональные платформы. Новая тактическая реальность Дроны-носители, или «матки», на базе моделей «Орлан» и «Молния» научились нести и запускать несколько FPV-аппаратов. Это значительно расширило боевой радиус тактической группы. Одновременно велась работа над системами искусственного интеллекта для управления роями дронов. Новые технологии позволили одному оператору контролировать несколько аппаратов одновременно. Системный эффект от этих инноваций оказался ошеломляющим. Поле боя стало «прозрачным» на десятки километров, что лишило противника возможности скрытного маневра.

Достигнутое двукратное количественное превосходство в тактических БПЛА позволило российским войскам установить полный контроль над воздушным пространством у линии фронта. Это обеспечило высочайшую эффективность ударов при минимальном риске для собственной пехоты. Даже системы обороны эволюционировали под влиянием дронов. Наряду с традиционной ПВО, демонстрирующей высочайшую эффективность, началось развертывание нового сегмента защиты. Этот сегмент основан на FPV-перехватчиках, специально созданных для борьбы с беспилотными угрозами противника. Такое решение является ярким примером стремительной адаптации к меняющимся условиям. Формула силы Все эти технологические чудеса, от тактических дронов до стратегических систем, были бы невозможны без мощного фундамента. Истинная сила заключается в способности оборонной промышленности быстро воплощать идеи в металле. Таким образом, ключевую роль в успехах на фронте и стратегическом превосходстве России в 2025 году сыграла уникальная модель кооперации, объединившая крупные предприятия ОПК, народные бригады инженеров и боевой опыт действующих операторов. Теперь западные аналитики и армии с неохотой, но признают необходимость изучать этот новый российский опыт ведения боевых действий.