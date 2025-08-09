Сегодня 04:20 Путин решился. Ядерное оружие России на столе? Что известно о запуске «Буревестника» Авиаэксперт Цыгикало: на «Буревестнике» могут запустить ядерный двигатель 0 0 0 Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Войска России готовят пуск, который заставит Запад пить успокоительное. Ядерный «Буревестник», способный неделями кружить над планетой, поднимется в небо. Президент Владимир Путин выбрал идеальный тайминг, вести переговоры он будет с позиции сильного. Куда нацелит ядерную ракету Россия, что известно об испытаниях на Новой Земле и как устроен не имеющий аналогов «Буревестник» — в материале 360.ru.

Грозная весть с Новой Земли О предполагаемом испытании «Буревестника» сообщили авторы The Barrents Observer (TIBO)*, деятельность которого признана нежелательной. К такому выводу они пришли на основе открытых данных. О подготовке к пуску свидетельствует сразу несколько фактов, полагают журналисты. Росавиация выпустила предупреждение NOTAM (Notice to Airmen) и закрыла для полетов большой участок воздуха над Баренцевым морем у побережья Новой Земли. Ограниченная зона составляет около 40 тысяч квадратных километров вдоль западного берега архипелага и действует с 7 августа до вечера 12 августа.

Фото: РИА «Новости»

Одновременно, сразу несколько специализированных кораблей и самолетов перебросили в район полигона: По данным прессы, четыре судна с середины июля доставляли грузы на полигон Паньково и стояли на якоре в закрытой бухте. Эти корабли расположились, предположительно, по траектории планируемого полета ракеты.

На авиабазу Рогачево перебазировали два специальных самолета «Росатома». Такие же ранее задействовали в программах испытаний «Буревестника».

США направили самолет радиационной разведки WC-135R Constant Phoenix в район Баренцева моря у границ России. Официальные лица в Москве никак не комментируют происходящее — информации от Минобороны нет.

Фото: Ian Dudley/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Оружие победы Путина Впервые о создании этой ракеты президент Владимир Путин сообщил в Послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В том историческом выступлении глава государства презентовал сразу несколько новейших стратегических комплексов, и «Буревестник» стал одной из объявленных новинок. Тогда Путин описал ее как «малозаметную крылатую ракету практически неограниченной дальности с непредсказуемой траекторией полета», способную обходить любые рубежи противоракетной обороны. Ракета разрабатывалась в обстановке строжайшей секретности. Официальное название «Буревестник» (до того проект фигурировал под шифром 9М730) было присвоено ракете в марте 2018 года по итогам народного голосования на сайте Минобороны России.

Фото: РИА «Новости»

На Западе новое оружие получило кодовое обозначение SSC-X-9 Skyfall. «Буревестник» вошел в число шести образцов новейшего стратегического оружия, о которых Путин с законной гордостью рассказал в 2018 году. Возможности «Буревестника» «Буревестник», предположительно, представляет собой низколетящую крылатую ракету межконтинентальной дальности, оснащенную миниатюрной ядерной энергетической установкой вместо традиционного двигателя. По габаритам корпус ракеты сопоставим с крупными дозвуковыми крылатыми типа Х-101, однако несколько больше. На опубликованных кадрах презентации Минобороны России показывалось, что старт производится с наземной наклонной пусковой установки с помощью твердотопливных ускорителей. Затем в полете включается основной воздушно-реактивный двигатель на ядерной тяге. Куда достанет ядерный кулак Дальность полета «Буревестника» не ограничена топливом — заявлено, что она во много раз превышает возможности обычных крылатых ракет и фактически близка к глобальной. В открытых источниках указывается теоретическая дальность до 20–25 тысяч километров, то есть ракету можно запустить фактически из любой точки России по любой цели на планете. Масса новой ракеты существенно больше, чем у обычных крылатых ракет: за счет ядерной энергоустановки она может быть в разы тяжелее, однако большая дальность компенсирует этот недостаток.

Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Боевая часть может быть термоядерной, что превращает «Буревестник» в потенциально оружие колоссальной поражающей силы. Российские официальные лица детально устройство «Буревестника» не раскрывают. Однако в марте 2018 года источник ТАСС сообщал об успешном завершении испытаний малогабаритной ядерной энергоустановки, пригодной для использования на новых крылатых ракетах. Вскоре Минобороны России опубликовало видео испытания. Техническое совершенство Технологически Россия сумела решить задачу создания достаточно компактного ядерного реактора для силовой установки, что само по себе является научно-техническим прорывом. Ранее ни одна страна в мире не доводила подобные проекты до стадии летных испытаний. Известно, что в разгар холодной войны США проводили экспериментальный проект Pluto — испытывали ядерный прямоточный двигатель для крылатой ракеты, но сочли его слишком опасным и нецелесообразным. Российские инженеры проблему решили. Военный эксперт Александр Хроленко допускал, что ядерный двигатель «Буревестника» способен работать годами. В теории, ракету можно запустить за несколько месяцев до самого удара, отследить и перехватить ее практически невозможно.

Низколетящая малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО. Владимир Путин

Как испытывали «Буревестник» Разработка и тестирование «Буревестника» проходят в строгой секретности. Западная пресса сообщала о запусках этой ракеты несколько раз, российские власти не подтверждали этого. По оценке СМИ, «Буревестник» стартовал с полигона как минимум 13 раз. Факт неоднократных испытаний косвенно подтвердил президент России Владимир Путин.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Глава государства в 2023 году заявил, что «практически завершены работы над современными видами стратегического оружия» и объявил, что проведено последнее успешное испытание ракеты «Буревестник». Он не раскрыл деталей этого испытания, но фраза про «последнее успешное» намекала, что цикл тестов близок к завершению и комплекс может быть поставлен на вооружение. Сигнал Трампу? Возобновление испытаний «Буревестника» происходит на фоне важнейших геополитических событий. Уже на следующей неделе Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине. В этой ситуации демонстрация новейшего стратегического оружия явно играет на укрепление переговорных позиций Москвы. Успешный пуск ракеты с неограниченной дальностью фактически показывает США и НАТО, что у России есть технологический козырь, против которого вообще нет защиты. Для самой России успешное освоение «Буревестника» имеет большое значение. Этот комплекс способен способен обойти систему ПРО США, нивелируя фантомное преимущество, которое американцы надеялись получить развитием противоракетной обороны. Наконец, в имиджевом плане испытание «Буревестника» поддерживает статус России как передовой ракетно-ядерной державы.

Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Уникальные возможности сверх-ракеты Обозреватель военной авиации Николай Цыгикало в беседе с 360.ru также сделал несколько предположений о «Буревестнике». Принцип ее работы заключается в том, что двигатель засасывает атмосферный воздух, который нагревается за счет тепловыделения из ядерного реактора. После нагрева воздух расширяется и выбрасывается через сверхзвуковое сопло, создавая тягу. Таким образом, ракета способна долгое время лететь в атмосфере, поддерживая высоту и скорость за счет аэродинамических свойств и работы двигателя. Чем отличается «Буревестник» от «Орешника» Для сравнения, «Орешник» — это баллистическая ракета средней дальности, объяснил Цыгикало. Ее полет принципиально отличается от траектории «Буревестника». «У Буревестника — это аэродинамическая траектория. Он летит в атмосфере. Не падает за счет того, что у него есть крылья. А „Орешник“ это баллистическая ракета, которую запустили как булыжник», — рассказал специалист. Двигатели этих ракет также различаются. У «Орешника» он может быть либо твердотопливным, либо жидкостным, однако в любом случае это не воздушный двигатель. Такая силовая установка не использует кислород из атмосферы, поскольку ее полет через плотные слои воздуха длится всего несколько минут. Запад испугался тени? Кроме того, добавил Цыгикало, сейчас неясно, что именно подразумевается под словом «испытания». Этот процесс может включать в себя самые разные работы: от статических проверок без полета до запуска реактора и тестирования двигателя, либо летных испытаний с установленным обычным, а не ядерным двигателем — например, для отработки аэродинамики.

Фото: РИА «Новости»

Маловероятно, что во время таких испытаний будет использоваться боевая часть. Но выбор Новой Земли интересен. Полигон уже использовался для ядерных испытаний.

Раз это Новая Земля, удаленный район, наверное, возможен запуск двигателя в тяговом режиме, создание тяги ядерным двигателем. Вероятно, что будут запускать ядерный двигатель. Неизвестно, какой там радиационный фон будет после этого. Подразумевается, что приемлемый. Николай Цыгикало

*Генпрокуратура России признала деятельность TIBO нежелательной.