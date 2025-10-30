НАТО в шоке, Запад трепещет. «Посейдоном» сожжем Украину дотла? Чем опасна ядерная торпеда

Москва снова всех переиграла. Пока Запад грозил санкциями и подогревал разговоры о европейских военных на Украине, Путин лишь сдержанно анонсировал ядерный «Посейдон». Этого хватило, чтобы в штабах НАТО началась паника. Да и в Киеве громом звучит нервный шепот: что, если теперь удар действительно неизбежен?

«Посейдон» придумал Сталин? Идея суперторпеды возникла в СССР в 1949 году. Проект назвали Т-15 — гигантский автономный аппарат с ядерным зарядом должен был ударить по американскому побережью. Мысль о «торпеде Судного дня» возродилась в 1960-х. Академик Сахаров предлагал создать беспилотную мини-субмарину с прямоточным ядерным двигателем, способную нести термоядерный заряд мощностью до 100 мегатонн для уничтожения портовых городов. К разработке похожего оружия Россия вернулась спустя десятилетия. В октябре 2015 года на федеральном канале мелькнуло изделие «Статус-6». Из надписей на слайде следовало, что это — торпеда, способная развить 100 километров в час на глубине в километр. Военные обозреватели тогда предположили, что единственный удар таким снарядом не только уничтожит США, но и смоет Европу, а высота цунами достигнет более полутора километров.

Фото: Andrey Pronin/Russian Look / www.globallookpress.com

Видео испытаний «Посейдона» В марте 2018 года президент Владимир Путин публично подтвердил существование проекта. Новая суперторпеда получила имя «Посейдон». Спустя год оборонное ведомство показало первые кадры реального испытания «Посейдона». Выяснилось, что беспилотник способен поражать авианосные группировки и укрепления на побережье в любой точке океана. В тот момент предполагалось, что торпеда возьмет боевой частью ядерный заряд в две мегатонны. Флоту захотели передать 32 таких аппарата. Технические характеристики «Посейдона» Власти не раскрывали точных характеристик секретного изделия. Еще в 2019 году ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщал, что снаряд представляет собой торпеду длиной около 30 метров. Предположительно, «Посейдон» оснащен компактным ядерным реактором на жидкометаллическом теплоносителе. Этот реактор удивительно мал: по словам Путина, он в 100 раз меньше атомных реакторов, устанавливаемых на подлодках. Торпеда способна двигаться на глубине более 1000 метров (для сравнения: расчетная глубина хода американской торпеды Mark 48 — около 800–1000 метров) и разгоняться до скорости порядка 60–70 узлов (110–130 километров в час). Во время движения аппарат может активно маневрировать, огибая рельеф дна, на что уже никакие американские торпеды не способны.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Насколько мощный «Посейдон» Со слов российского президента известно, что мощность «Посейдона» выше, чем у новой ракеты «Сармат». «Ядерная торпеда с реактором на борту. Заявлено, что она намного превосходит мощность „Сармата“. Можно предположить, что там 10 боевых блоков по 350-400 килотонн», — предположил в беседе с 360.ru военный обозреватель Николай Цыгикало. Такой гигантский боезаряд предназначен для уничтожения крупных прибрежных целей. Один удар «Посейдона» в сотни раз мощнее, чем ядерный удар по Хиросиме (около 18 килотонн).

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com / www.globallookpress.com

«Посейдон» не зря называют уникальным оружием, не имеющим аналогов. Многие за рубежом отказывались верить, что такую систему можно создать. «Это автономный подводный дрон. Он имеет ядерный реактор, то есть неограниченный запас хода. Может подойти, куда нужно там находиться, сколько угодно. Удар одного „Посейдона“ приведет к огромным потерям», — объяснил для 360.ru аналитик Борис Джерелиевский. В отличие от баллистических ракет, подводный дрон может бесшумно идти на огромной глубине, минуя системы раннего обнаружения. По мере приближения он способен лечь на дно или замедлиться для снижения шумности, а на последнем участке совершить рывок. Ни одна современная противолодочная система не рассчитана на перехват объекта, который движется под водой со скоростью свыше 100 километров в час и на километровой глубине. Ядерное цунами смоет США? Предположительно, подводный ядерный взрыв способен вызвать искусственное цунами. В открытых источниках упоминалось, что «Посейдон» планируют применять против объектов на побережье для гарантированного нанесения неприемлемого ущерба. «Цунами будет радиоактивное. Это идеальное средство для уничтожения военно-морских баз. Наши наиболее вероятные противники — это морские державы. Военно-морская инфраструктура их флота будет уничтожена», — добавил Джерелиевский.

Фото: AGAMI/P. Morris via www.imago-im / www.globallookpress.com

Отсель грозить мы будем шведу Точных мест базирования уникального оружия Россия раскрывать не собирается. Предположительно, речь идет о Дальнем Востоке. Разместить снаряды здесь вполне логично, глубины Тихого океана обеспечивают им большую свободу маневра. «Посейдон» сразу может уйти на максимальную глубину.

Камчатка, думаю, это будет не единственная база, но она непосредственно открывает для нас все западное побережье США, где находятся основные их военно-морские базы, в том числе и базы подводных лодок. Борис Джерелиевский

Уникальные подводные лодки России От причальной стенки такой дрон не запустишь, нужны носители. Специально для «Посейдонов» создали «Белгород», глубокую модернизацию проекта 949А «Антей». Субмарину удлинили до 184 метров — самая большая в мире советская «Акула» была на 11 метров короче. «Белгород» передали флоту в 2022 году. По данным ТАСС, «Белгород» после завершения всех проверок будет приписан к Тихоокеанскому флоту. Помимо «Белгорода», строятся и другие субмарины-носители. Вторая, проект 09851 «Хабаровск», находится на завершающем этапе строительства. Заложена и третья аналогичная лодка под названием «Ульяновск» (проект 09853). Вероятно, со временем в новую дивизию ТОФ войдут четыре-пять подлодок-носителей. Военный обозреватель Цыгикало в комментарии для 360.ru также указал, что выбор Камчатки для баз этих субмарин логичен, поскольку здесь уже есть военно-морские базы. «Если атаковать США, то Камчатка достаточно близка. Есть еще Чукотка, но на Чукотке нет инфраструктуры. Чтобы там целую дивизию разместить, нужны носители „Посейдонов“, это боеприпас по сути», — добавил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Три козыря Владимира Путина Испытание «Посейдона» в 2025 году стало третьим громким заявлением Москвы о прорывных ядерных системах за последнее время. «Орешник». Эта ракета впервые была применена Россией в ходе боевых действий 21 ноября 2024 года. Предположительно, ракета способна поражать цели по всей Европе.

«Буревестник». Вторым «тузом» Кремля стал межконтинентальный крылатый снаряд с ядерной энергоустановкой. «Буревестник» способен облететь земной шар на ядерном двигателе

«Посейдон». Теперь к двум новинкам добавился «Посейдон». В российской экспертной среде полагают, что Кремль последовательно раскрывает свои сильнейшие карты, пытаясь остудить боевой пыл оппонентов.

Трамп говорил о невероятной мощи ВМС США. А перед нами прямое указание, что такой флот может быть уничтожен. Это делает нас абсолютными лидерами. Никаким планам США относительно обезоруживающего удара, возможности выиграть ядерную войну не суждено сбыться. Борис Джерилиевский

Фото: РИА «Новости»

Нужно ли бояться ядерного цунами? Обозреватель военной авиации Николай Цыгикало напомнил, что точные характеристики «Посейдона» не раскрывались. Известно лишь, что речь идет о «ядерной торпеде автономной с зарядом мегатонного класса». Цыгикало отметил, что таких торпед действительно раньше не создавали, поскольку не видели в них военного смысла — изначально торпеда направлена на поражение точечной цели, такой как авианосец. Удар в пять мегатонн по любой такой цели специалист счел несколько избыточным. В гипотезе о цунами военный обозреватель усомнился. Цыгикало указал, что сам ядерный взрыв создаст намного большее поражение, чем цунами.