Россия послала «Орешником» сигнал миру. На что способно новое оружие

Российские военные ударили по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Перед этим в украинском сегменте Telegram начали расползаться слухи о готовности России сбросить на Киев межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) РС-26 «Рубеж». После появившихся кадров атаки на завод многие решили, что это действительно была МБР. Точку в спорах поставил Владимир Путин, который сообщил, что военное предприятие на Украине атаковала новая баллистическая ракета средней дальности «Орешник». Что о ней известно — в материале 360.ru.

Удар по заводу

Удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске стал первым случаем использования ракеты «Орешник». Это оружие было среди других видов снарядов, которые успешно поразили оборонное предприятие Украины. «В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее „Орешник“. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута», — рассказал Владимир Путин в своем вечернем обращении.

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент добавил, что «Орешник» способен атаковать цели со скоростью 10 махов, то есть пролетать до трех километров в секунду. Современные западные системы противовоздушной обороны не способны ее перехватить.

Путин напомнил, что в 2019 году США в одностороннем порядке разорвали Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), предусматривающий не только отказ от разработки этого вида вооружений, но и их дальнейшее сокращение. Американцы преследовали цель развернуть такие ракеты в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому Россия в тот же год тоже приступила к своим разработкам.

Характеристики и дальность ракеты «Орешник»

Полных данных о российской баллистической ракете «Орешник» пока нет, потому что это оружие абсолютно новое, заявил 360.ru военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Но он добавил, что у него есть немного информации, которая к ему просочилась.

Это ракета средней дальности. Минимальная стрельба в пределах 300 километров, максимальная — от двух до шести тысяч километров. Она может быть, как в ядерном, так и в обычном снаряжении. В первом случае у ракеты разделяющаяся боевая часть, то есть она может нести несколько боеголовок в эквиваленте от нескольких сотен до нескольких тысяч килотонн. Анатолий Матвийчук Военный эксперт и полковник в отставке

При ударе по Днепропетровску российские военные использовали обычное, то есть фугасное снаряжение, чтобы продемонстрировать украинцам и их западным кураторам все возможности ракеты. «Удар оказался такой силы, что завод „Южмаш“ перестал работать. Я думаю, что это наше предупреждение странам, которые позволили своим дальнобойным оружием бить по территории России и предупреждение, что мы можем такие же ответные удары нанести по их территории», — отметил собеседник 360.ru. Матвийчук повторил вслед за Путиным, что скорость ракеты «Орешник» не позволяет ни одной современной системе противовоздушной обороны ни обнаружить ее, ни остановить.

Реакция Запада на удар ракетой «Орешник»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США не получали прямого предупреждения о запуске ракеты «Орешник», так как она не является межконтинентальной. «Это оружие средней дальности», — напомнил он. При этом Песков подчеркнул, что американцы автоматически получили предупреждение по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который поддерживает связь с аналогичной системой в США.

«Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска», — уточнил он.

Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency / Global Look Press

Заявление представителя Кремля подтвердила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Соединенные Штаты были уведомлены незадолго до запуска через канал по уменьшению ядерной опасности», — сказала она.

При этом представитель Белого дома Карин Жан-Пьер уточнила, что США располагали данными о предстоящем ударе экспериментальной ракетой. «В последние дни мы провели консультации с Украиной, нашими близкими союзниками и партнерами, чтобы помочь им подготовиться», — отметила она.

Удар «Орешника» показал, что шутки кончились

Использование российскими войсками нового вида оружия, которое еще не применялось в зоне спецоперации, стало четким сигналом всем недоброжелателям России. Об этом 360.ru заявил бывший член комиссии по биологическому оружию и военный эксперт Игорь Никулин. «Это напоминание нашим противникам о том, что шутки кончились. Больше Россия шутить не будет ни с кем. Все провокационные действия по разрешению Украине использовать дальнобойное оружие могут плохо закончиться и для Соединенных Штатов, и для Евросоюза», — предупредил он. Эксперт добавил, что полетные задания дальнобойным ракетам для ударов по территории России задают западные специалисты, получая координаты со спутников. Он не исключил, что сейчас администрация Байдена раскаялась в попытке усилить эскалацию перед своим уходом и максимально усложнить заключение какого-либо мирного плана по Украине.

Что такое ракета РС — 26 «Рубеж»: характеристики и дальность

Российские войска нанесли удар по Днепропетровску в 05:17. Об этом свидетельствуют видео, которые разошлись по Telegram-каналам.

Тогда же появилась информация, что использовалась межконтинентальная баллистическая ракета. Об этом в своей сводке упомянула пресс-служба Воздушных сил ВСУ, не уточнив названия оружия.

РС-26 «Рубеж» со ссылкой на украинские СМИ упомянул военный блогер Юрий Подоляка. Он также допустил, что запуск провели с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

Фото: MOD Russia/via / Global Look Press

Он пояснил, что изначально «Рубеж» разрабатывался в качестве легкой межконтинентальной ракеты, способной поражать цели на расстоянии более 5,5 тысячи километров, но при этом способной преодолевать и меньшие маршруты. Украинское издание Defense Express допустило, что «Орешник» и «Рубеж» — это один вид ракет. Авторы пояснили, что в военно-промышленном комплексе часто используют два разных названия: один для рабочей документации, а второй для официального наименования. Но, судя по всему, в этом случае авторы допустили ошибку.

Разработкой проекта мобильного грунтового ракетного комплекса с малогабаритной межконтинентальной твердотопливной баллистической ракетой повышенной точности занималась «Корпорация Московский институт теплотехники.

Впервые об этом виде вооружений стало известно еще в 2013 году, когда начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Зарудницкий доложил Путину об успешных испытаниях ракетного комплекса, упомянув название «Рубеж»

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

За основу нового комплекса взяли уже находящиеся на вооружении «Ярсы», который также разработал Московский институт теплотехники. Согласно открытым данным, дальность полета ракеты составляет до 11 тысяч километров, при этом в отличие от своих предшественниц она способна преодолевать комплексы противоракетной обороны.

Фото: Russian Defence Ministr / Global Look Press

О существовании стратегической ракеты РС-26 «Рубеж» знали и американцы. В рамках выполнения договора СНВ-3 инспекторы из США посещали Воткинский машиностроительный завод, где им показали готовую ракету и рассказали об ее отличиях от «Тополя-М» и «Ярса». Так как американцы знали все характеристики РС-26 «Рубеж», то спутать ее с новой баллистической ракетой средней дальности они явно не могли. Тем более, что Россия в годы разработки этого вооружения выполняла все нормы ДРСМД и взяться «Орешнику» просто было негде.

Почему ракетный комплекс РС-26 «Рубеж» не приняли на вооружение?

В 2018 году мобильный ракетный комплекс РС-26 «Рубеж» не включили в государственную программу вооружения. Вместе с боевым железнодорожным ракетным комплексом «Баргузин» работу над ним заморозили до 2027 года.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе уточнил, что основной упор решили делать на стратегический гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард». «Первоначально планировалось включить и „Авангард“, и „Рубеж“, однако позднее стало ясно, что на одновременное финансирование этих двух комплексов средств не хватает», — заявил собеседник агентства. По его словам, работу над «Рубежом» и «Баргузином» продолжат после выполнения действующей программы перевооружения.