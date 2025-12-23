Кошмарный ужас «Прометея». Россия внезапно поставила Украине смертельный ультиматум
NI: западные аналитики признали С-500 «Прометей» первоклассным комплексом
Москва сорвала покровы со своего нового смертельного оружия и Киев тут же забился в истерике. Паника перекинулась на НАТО: здесь похолодели, осознав масштаб надвигающейся катастрофы. Москва нацелила на врага «Прометея», но чем же до озноба в сердце напугало это оружие Банковую?
Как США помогли сделать «Прометей»
История «Прометея» напрямую связана с советским проектом С-300. Во время холодной войны войскам ПВО требовался зенитный ракетный комплекс, способный защищать от воздушных налетов и крылатых ракет, имевшихся в арсенале США.
НПО «Алмаз» в конце 1970-х годов разработал С-300 для удовлетворения этой потребности. За прошедшие годы было выпущено несколько модификаций С-300, последней из которых стал «Антей-2500».
По данным российской прессы, система с дальностью действия 350 километров обладает высокими тактико-техническими характеристиками, позволяющими использовать ее для обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов.
В 1990-х госконцерн разработал уже С-400. Новая зенитная ракетная система получила улучшенное программное обеспечение и возможность интеграции новых типов ракет.
Система С-400, получившая обозначение НАТО как SA-21 Growler, достаточно сложна, чтобы обнаруживать даже самые передовые американские истребители.
Чем опасен С-500 «Прометей»
Секрет сокрушительной мощи С-500 и в самом деле уходит корнями в эпоху великих конструкторов. Еще десятилетия назад, как объяснили авторы «Военного осведомителя», легендарный Александр Леманский предсказал появление западных «стелс-технологий» и заложил фундамент для их полного обнуления.
Сегодня «разговоры» о том, что «Прометею» по зубам любые малозаметные цели — не просто угроза, а веское основание полагать, что американское превосходство в воздухе закончилось, не успев начаться.
Один из разработчиков комплекса рассказывал «Военному осведомителю», что С-500 можно считать мозгом всей системы обороны, «комплексом комплексов».
Обладая уникальным программным обеспечением, «Прометей» способен связать в единый смертоносный кулак «сборную солянку» из любых ЗРК и РЛС. Он видит поле боя целиком и мгновенно распределяет цели: кому уничтожить дрон, а кому стереть с лица земли гиперзвуковую ракету. Проскочить через этот интеллектуальный фильтр невозможно.
Сколько осталось до приговора Киеву
Мобильность «Прометея» доведена до абсолюта. Весь комплекс размещен на шасси повышенной проходимости, что позволяет ему «растворяться» в пространстве. По оценкам специалистов, комплекс разворачивается с марша за рекордные 5–10 минут.
При скорости марша в 60 километров в час это делает С-500 неуловимым призраком: пока противник готовит удар, «Прометей» уже сменил позицию, оставив противника бить по пустому месту.
Почему НАТО в шоке от «Прометея»
Западные аналитики уже признали российскую систему противовоздушной обороны нового поколения С-500 «Прометей» одной из самых совершенных в мире.
Как признавала обозреватель The National Interest Майя Карлин, создание первого полноценного полка, оснащенного этими комплексами, стало «значительной вехой» для оборонного потенциала России.
В западном Центре международных и стратегических исследований допускали, что ракеты большой дальности 40Н6М могут достигать дальности до 400 километров, а перехватчики серии 77Н6 — примерно 600 километров.
Западная стратегия помощи Украине во многом держится на дальнобойных средствах поражения. Киеву уже разрешили использовать ATACMS, Storm Shadow/SCALP и ударные беспилотники, как инструменты давления на российскую ПВО.
Теперь же появление в строю C-500 уничтожает этот потенциал украинских войск. «Прометей» подобные ракеты сбивает с легкостью — комплекс способен поражать даже спутники.