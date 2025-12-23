Москва сорвала покровы со своего нового смертельного оружия и Киев тут же забился в истерике. Паника перекинулась на НАТО: здесь похолодели, осознав масштаб надвигающейся катастрофы. Москва нацелила на врага «Прометея», но чем же до озноба в сердце напугало это оружие Банковую?

Как США помогли сделать «Прометей»

История «Прометея» напрямую связана с советским проектом С-300. Во время холодной войны войскам ПВО требовался зенитный ракетный комплекс, способный защищать от воздушных налетов и крылатых ракет, имевшихся в арсенале США.

НПО «Алмаз» в конце 1970-х годов разработал С-300 для удовлетворения этой потребности. За прошедшие годы было выпущено несколько модификаций С-300, последней из которых стал «Антей-2500».

По данным российской прессы, система с дальностью действия 350 километров обладает высокими тактико-техническими характеристиками, позволяющими использовать ее для обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов.

В 1990-х госконцерн разработал уже С-400. Новая зенитная ракетная система получила улучшенное программное обеспечение и возможность интеграции новых типов ракет.

Система С-400, получившая обозначение НАТО как SA-21 Growler, достаточно сложна, чтобы обнаруживать даже самые передовые американские истребители.