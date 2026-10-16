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    Историк Быстрова объяснила проведение ядерных учений в СССР в 1950-е годы

    Историк Быстрова: военные не до конца понимали риски ядерных учений для солдат

    Фото: 360.ru

    Советское военное руководство в 1950-е годы не в полной мере осознавало опасность радиационного облучения, поэтому считало допустимым проведение войсковых учений с применением ядерного оружия. Об этом 360.ru рассказала доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Ирина Быстрова.

    «Понимания опасности в должной мере не было. Вот в том и проблема, почему проводились такие учения. Не потому, что кто-то хотел нанести вред военнослужащим и населению, а потому, что еще недостаточно понимали», — подчеркнула она.

    Быстрова добавила, что точные сведения о последствиях учений для военнослужащих и местного населения могут оставаться засекреченными.

    В Оренбургской области 14 сентября 1954 года под руководством маршала Георгия Жукова прошли Тоцкие учения, в время которых взорвали атомную бомбу мощностью 40 килотонн.

    Как они проходили, какие задачи ставило советское командование и что покажут в посвященном Тоцким учениям сериале — в нашей статье.

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