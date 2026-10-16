Военный эксперт Никулин назвал ядерное оружие альтернативой бомбам MOAB и FOAB

Применение авиабомб MOAB («мать всех бомб») и FOAB («папа всех бомб») приведет к сопоставимым с ядерным оружием разрушениям, но без долгосрочного загрязнения местности. Об этом 360.ru заявил военный эксперт, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин.

По его словам, альтернативой использованию подобных неядерных боеприпасов является только ядерный удар.

«Но ядерный обстрел еще хуже, потому что приведет к долгосрочному загрязнению местности, источников воды, почвы и вообще гибели всего живого вокруг. Можно сказать, по сравнению с ядерным оружием, это более щадящий вариант, но разрушения будут сопоставимы», — сказал эксперт.

Подробно о том, чем отличаются американская MOAB и российская FOAB, читайте в нашей статье.