«Сармат» назвали военно-техническим шедевром

Новый российский ракетный комплекс «Сармат» является военно-техническим шедевром. Об этом «Вестям» сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Ее характеристики указывают, что ракета предназначена не для Европы, адресат — за океаном. Цель — миротворческая: остудить пыл. Это важно понимать — никому не угрожаем, сообщаем о возможностях», — заявил он.

Киселев добавил, что «Сармат» стал асимметричным ответом на американские планы создать систему противоракетной обороны «Золотой купол».

«Он буквально обнуляет ее за счет сверхдальности, сверхскорости и сверхманевренности. Получился военно-технический шедевр», — заключил гендиректор.

Ракета «Сармат» превысила зарубежные аналоги по мощности в несколько раз. Дальность применения баллистического боеприпаса — до 35 тысяч километров.