Путин указал, что уникальные средства поражения дают России преимущество

Ни у одной страны мира нет таких средств поражения, которые есть у России, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что в случае прямого нападения стран НАТО противник будет вдвое больше по численности, с большим военным и экономическим потенциалом.

«И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они: дело в том, что в средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества», -подчеркнул президент.

Он напомнил, что Великобритания и Франция обладают ядерным оружием,

«Мы это прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет, но таких средств поражения, которые сегодня есть у России, ни у кого нет», — подчеркнул Путин.

Также на форуме Путин напомнил о многолетних попытках Запада развалить Российскую Федерацию..