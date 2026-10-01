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    Путин указал, что уникальные средства поражения дают России преимущество

    Фото: РИА «Новости»

    Ни у одной страны мира нет таких средств поражения, которые есть у России, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский лидер отметил, что в случае прямого нападения стран НАТО противник будет вдвое больше по численности, с большим военным и экономическим потенциалом.

    «И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они: дело в том, что в средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества», -подчеркнул президент.

    Он напомнил, что Великобритания и Франция обладают ядерным оружием,

    «Мы это прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет, но таких средств поражения, которые сегодня есть у России, ни у кого нет», — подчеркнул Путин.

    Также на форуме Путин напомнил о многолетних попытках Запада развалить Российскую Федерацию..

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