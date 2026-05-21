Россия не будет втягиваться в гонку вооружений

Путин пообещал, что Россия не втянется в гонку вооружений

Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совместной тренировки ядерных сил с Белоруссией.

«Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», — сказал глава государства.

Он отметил, что страна делает все, что планировалось десятилетиями и работает четко и слаженно. Президент напомнил, что несколько дней назад прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

«[Ракета] обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны», — подчеркнул Путин.

Глава государства назвал успешное испытание «Сармата» большим событием в жизни страны.