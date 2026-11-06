Жители африканской деревни расцеловали фото Собчак в ее 45-летие

Российской журналистке и телеведущей Ксении Собчак 5 ноября исполнилось 45 лет. Поздравления с днем рождения она получила не только на родине, но и в африканской деревне, сообщило издание StarHit .

На кадрах было видно, как группа африканцев танцевала под песню «Днем рождения» российского исполнителя Gazan. В начале ролика один из мужчин расцеловал фотографию Собчак. Потом африканцы по-русски поздравили журналистку с днем рождения. Один из мужчин держал в руках небольшой плакат с поздравительной надписью.

Сама журналистка не обошлась без яркого образа в свой праздник. В личном блоге она опубликовала ролик, представ перед подписчиками в розовом платье, ярко-зеленых ботинках и диадемой в волосах на фоне дорогого автомобиля. Рядом были золотые воздушные шары в виде цифр «4» и «5». Собчак открыла бутылку шампанского и расплескала вокруг себя, пошутив, что «настоящая свобода в 45 — это пока евоный спит, устроить тусовку во дворе!».

Ранее Латвия запретила на неопределенный срок въезд Собчак и режиссеру Константину Богомолову.