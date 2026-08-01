Собчак назвала условный срок Лерчек светлым пятном

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала приговор блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Свое мнение она высказала в телеграм-канале .

Собчак отметила, что решение суда оказалось суровым, с длительным сроком условного наказания и значительной суммой штрафа. Журналиста порадовало то, что страдающая тяжелым заболеванием многодетная мать не оказалась за решеткой.

«Единственное светлое пятно здесь — мать (с онкологией) останется рядом со своими детьми, а не в тюрьме», — заявила Собчак.

Ранее суд назначил Чекалиной пять лет условно и штраф в размере 765 миллионов рублей. Кроме того, блогеру запретили продвигать свой бренд в интернете в течение трех лет. Ее обвинили в незаконном выводе денег, заработанных на фитнес-марафонах, через ОАЭ с использованием подложных документов.