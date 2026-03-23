Собчак не достался исторический особняк в центре Москвы

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не смогла приобрести исторический особняк в центре Москвы, выставленный на торги. Победителем аукциона по продаже дома летчика Россинского в Малом Власьевском переулке была признана компания «Ликвид стэйт». Это следует из протокола, опубликованного на сайте ГИС «Торги» .

На торги выставили объект культурного наследия регионального значения — дом летчика Россинского по адресу Малый Власьевский переулок, владение 4. В состав лота вошли здания общей площадью 704,7 квадратного метра, а также право аренды земельного участка площадью 0,1 гектара.



По данным организаторов, участие в аукционе приняли 15 компаний и физических лиц из трех регионов. В том числе и Ксения Собчак, но ее интерес к объекту не привел к покупке: исторический особняк в итоге перешел другому покупателю. Итоговая стоимость лота составила 672,1 миллиона рублей.

