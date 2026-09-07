Собчак раскритиковала сотрудников, пытающихся прославиться за ее счет

Собчак: ненавижу людей, которые приходят поработать со мной, как в музей

Журналистка Ксения Собчак призналась, что негативно относится к людям, которые приходят в ее команду не ради работы, а ради громкой строки в резюме. Телеведущая рассказала о них в интервью, опубликованном на платформе «VK Видео» .

По словам Собчак, некоторые соискатели воспринимают работу в ее команде как возможность развить собственную публичность, а затем рассказывают об этом в профессиональных профилях.

«Я ненавижу людей, которые приходят поработать к Ксении Собчак, как в музей: „Давайте я свою аудиторию раскачаю“. Три дня поработал, а потом во всех резюме пишет: „Я работал с Ксенией Собчак“», — заявила телеведущая.

Собчак отметила, что считает преимуществом отсутствие у кандидата популярных блогов и раскрученных страниц в социальных сетях. Она предположила, что такой сотрудник с меньшей вероятностью станет использовать ее имя для собственного продвижения.

Телеведущая также призналась, что воспринимает как личную обиду уход людей, которых успела обучить. По ее словам, особенно неприятно, когда бывшие сотрудники вскоре начинают публично обсуждать опыт работы в ее команде.

Ранее суд в Москве привлек Собчак к административной ответственности за неуплату назначенного до этого штрафа. За уклонение от исполнения наказания мировой судья постановил взыскать с журналистки еще 10 тысяч рублей.