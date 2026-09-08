Стилист Скороходова назвала леопардовый клатч Собчак в Венеции лишним акцентом

В Италии в самом разгаре 83-й Венецианский кинофестиваль, и российские селебрити решили его не пропускать. Самой яркой соотечественницей можно назвать журналистку Ксению Собчак: она появилась в полупрозрачном кружевном платье Ermanno Scervino нежно-розового оттенка, с сиреневой объемной меховой накидкой, леопардовым клатчем, очками и в лодочках. Образ оценила для 360.ru стилист, дизайнер и основатель by Skorokhodova Анна Скороходова.

«Если оценивать его с точки зрения классической элегантности Венецианского фестиваля, я бы сказала, что акцентов слишком много. На мой взгляд, можно было бы убрать леопардовый клатч. Платье и необычная накидка уже создают достаточную историю, им не нужен еще один визуальный акцентный конкурент. Но если оценивать этот выход именно как образ Ксении Собчак, то он сработал, потому что она редко ставит перед собой задачу быть просто красивой женщиной в эффектном платье. Ей важно создать картинку, которую будут обсуждать. И в этом смысле она с этим справилась», — отметила стилист.

Она подчеркнула, что образ стал узнаваемым, ироничным, немного эксцентричным, совершенно не обезличенным — в духе Ксении Анатольевны: именно так мы привыкли ее видеть в публичном пространстве.

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