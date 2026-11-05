В Мосгорсуде признали законным приговор Лерчек

В Мосгорсуде признали законным приговор блогеру Валерии Чекалиной по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по фальшивым документам. Кадры из здания суда оказались в распоряжении 360.ru.

Апелляцию отклонили, и постановление Гагаринского суда Москвы вступило в законную силу.

Самой Лерчек на заседании не было. Ее адвокат Константин Третьяков в беседе с 360.ru заявил, что блогер не сможет присутствовать из-за состояния здоровья.

Гагаринский суд Москвы 31 июля приговорил Лерчек к пяти годам условно со штрафом 763,5 миллиона рублей и на три года запретил ей администрировать интернет-сайты. В феврале Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии.

На приговор подавали апелляционную жалобу. Как объясняла защита блогера, ей необходимо лечение за рубежом, что будет проще сделать после вступления приговора в силу. Адвокаты просили отменить решение суда первой инстанции и оправдать Лерчек, или смягчить наказание, если апелляционная инстанция ее не оправдает.