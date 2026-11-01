Волочкова обвинила своего директора в предательстве и присвоении денег

Балерина Анастасия Волочкова объявила о прекращении сотрудничества со своим директором Максимом Николаевым, обвинив его в предательстве и финансовой нечестности. Об этом артистка рассказала в социальных сетях после концерта в Краснодаре.

По словам Волочковой, Николаев забрал себе больше денег, чем предусматривал положенный ему процент от ее гонорара. Балерина заявила, что не ожидала такого поступка от человека, которого считала другом.

«Пусть это остается, Максим, на твоей совести. Я тебя на Мальдивы скатала? Скатала бесплатно. Ты там селфи делал, хвастался. Как тебе не стыдно?» — возмутилась артистка.

Сам Николаев также сообщил в соцсетях о завершении сотрудничества с балериной, однако подробности разрыва раскрывать не стал.

Ранее Волочкова удивила гостей тематической вечеринки в центре Москвы, исполнив фирменный шпагат прямо в открытом окне здания. Артистка подняла ногу почти вертикально, держась руками за оконную раму. Очевидцы сняли необычное выступление на видео.