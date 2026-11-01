Сегодня 01:00 40 дней без Сергея Соседова. Какие вопросы остались после его гибели Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Первое ноября — 40-й день (сороковины) после гибели музыкального критика Сергея Соседова. Обстоятельства его смерти продолжают вызывать вопросы у родственников. Семья добивалась доступа к видеозаписи падения журналиста в гостинице в Якутии, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Позднее СМИ сообщили о прекращении расследования. Что удалось выяснить за прошедшее время — в материале 360.ru.

Что произошло с Сергеем Соседовым Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Трагедия произошла в гостинице «Дархан» в якутском Нерюнгри, куда критик приехал для участия в конкурсе красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». По предварительным данным, журналист упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. Его доставили в больницу, однако спасти не смогли. Организатор конкурса Виктор Беззубов, который, по его словам, видел запись с камер наблюдения, рассказал, что в момент падения Соседов находился на лестнице один. При этом установить точную причину происшествия по кадрам не удалось. «Мы не можем точно понять: то ли он споткнулся, то ли поскользнулся, он навзничь упал», — сообщил Беззубов в беседе с aif.ru.

Фото: РИА «Новости»

Почему родственники потребовали расследования После похорон семья критика заявила, что не получила ответов на ряд вопросов. В частности, родственникам не предоставили записи камер видеонаблюдения гостиницы. Племянник журналиста Олег Казанцев отправился в Нерюнгри вместе со съемочной группой программы «Малахов», чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

Есть записи с видеокамер этой гостиницы, но мы этих записей не видели. Это странно. Кроме того, неизвестно, куда делись его личные вещи, в чем он был. Его портмоне, кредитные карты. Олег Казанцев Племянник журналиста Сергея Соседова

Директор гостиницы Тамерлан Караев ранее заявлял РИА «Новости», что видеозаписи изъяли следователи. В программе «Малахов» также прозвучало заключение инженера Андрея Лепесея, который по предоставленным журналистами замерам указал на возможные нарушения при устройстве лестницы. «Первое нарушение, как мы видим, — это разность высот ступеней на лестничном марше. Второе нарушение — это скольжение, отсутствуют накладки противоскользящие. И третье нарушение существенное, судя по видео, это норма освещенности, она недостаточная», — сказал он. Что известно об уголовном деле После обращения родственников председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах гибели Соседова. В Якутии было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Позднее 14.RU со ссылкой на источник сообщил, что уголовное дело прекратили. По данным издания, соответствующее постановление вынесла прокуратура республики. Официальное подтверждение прекращения дела и основания такого решения на момент подготовки материала установить не удалось.

Фото: РИА «Новости»

Сама мать журналиста Антонина Соседова сомневается, что гибель сына была связана с преступлением. «Мы никаких дополнительных запросов в СК не писали, это все журналисты придумали. <…> Но я сомневаюсь, что в гибели Сергея есть какой-то криминал. Хотя, если Бастрыкин займется этим серьезно, все прояснится, наверное, окончательно», — приводит StarHit ее слова. Как семья встретит 40-й день после смерти Соседова похоронили 30 сентября на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Его мать рассказала, что на могиле периодически появляются цветы и венки, однако кто именно их приносит, семье не известно. Антонина Соседова также сообщила о проблемах со здоровьем. По словам женщины, из-за повышенного давления она не сможет приехать на кладбище 1 ноября. В беседе с NEWS.ru мать критика уточнила, что планирует помянуть сына молитвой и дома за поминальной трапезой. «У меня повышенное давление, так что не получится прийти на могилу к сыну. Мне 88 лет. Таблетки, конечно, принимаю», — рассказала она. Последняя работа Сергея Соседова Незадолго до смерти Соседов завершил съемки нового сезона музыкального проекта «ВИА Суперстар!» на НТВ. По словам телеведущего Вадима Такменева, эта работа стала для критика последней, а сезон посвятят его памяти. Соседов получил известность в 1990-х благодаря программе «Акулы пера». Позднее работал в жюри музыкальных шоу «Х-Фактор», «Суперстар!» и «ВИА Суперстар!», а также вел ток-шоу «За гранью». Журналист окончил факультет журналистики МГУ с красным дипломом. Свою первую публикацию — интервью с Эдитой Пьехой — он подготовил еще в 1989 году, работая курьером газеты «Гудок».