Умерла певица Сисси Хьюстон

В последние годы Хьюстон страдала из-за болезни Альцгеймера. Как рассказала ее невестка Пэт Хьюстон, певица умерла в окружении своей семьи.

«Наши сердца наполнены болью и печалью. Ее более чем семидесятилетняя карьера в сфере музыки и развлечений останется в центре наших сердец», — заявила женщина.

У артистки было трое детей, включая покойную Уитни Хьюстон.

В начале своей карьеры Сисси Хьюстон была участницей вокальной группы Sweet Inspirations. Группа аккомпанировала различным соул-певцам, в частности, The Drifters и Дайону Уорвику. Последний раз она выступила с группой в 1969 году в Лас-Вегасе, когда они вышли на сцену с Элвисом Пресли.

Артистка стала востребованной сессионной певицей. За свою карьеру она записала более 600 песен в разных жанрах.

Сисси Хьюстон получила премию «Грэмми» за свои Face to Face в 1997 году и He Leadeth Me в 1998 году.