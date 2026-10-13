360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Кашпировского похоронили на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронили в городе Виннице на Украине. Об этом сообщил в беседе с ТАСС племянник умершего Юрий Мамаев.

    «Тело моего дяди было доставлено в Винницу самолетом, похороны уже завершились», — заявил Мамаев.

    Он добавил, что сейчас обсуждают вопрос установки на могиле бетонного саркофага.

    Знаменитый гипнотизер скончался в возрасте 87 лет 3 октября из-за онкологического заболевания. Прощание с ним прошло на московском Троекуровском кладбище.

    Подробнее о том, как жил, почему прославился и от чего умер один из самых противоречивых деятелей отечественной медицины — в материале 360.ru.

    Читайте также

    Кашпировский был уверен, что мог предотвратить распад Союза

    Причиной смерти Кашпировского назвали остановку сердца

    Родные умершего от рака Юрия Мороза показали его редкие фото

    Кашпировский был уверен, что мог предотвратить распад Союза

    Причиной смерти Кашпировского назвали остановку сердца

    Родные умершего от рака Юрия Мороза показали его редкие фото