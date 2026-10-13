Кашпировского похоронили на Украине

Психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронили в городе Виннице на Украине. Об этом сообщил в беседе с ТАСС племянник умершего Юрий Мамаев.

«Тело моего дяди было доставлено в Винницу самолетом, похороны уже завершились», — заявил Мамаев.

Он добавил, что сейчас обсуждают вопрос установки на могиле бетонного саркофага.

Знаменитый гипнотизер скончался в возрасте 87 лет 3 октября из-за онкологического заболевания. Прощание с ним прошло на московском Троекуровском кладбище.

Подробнее о том, как жил, почему прославился и от чего умер один из самых противоречивых деятелей отечественной медицины — в материале 360.ru.