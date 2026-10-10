Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Баранов

Советский и российский актер театра и кино, актер дубляжа Владимир Баранов, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», умер в возрасте 70 лет. Об этом Рязанский государственный областной театр юного зрителя (Театр на Соборной) сообщил в соцсети «ВКонтакте» .

«Скорбная весть. Сегодня скончался артист нашего театра Владимир Николаевич Баранов. Лучезарный, светлый, милый человек, артист редкого таланта и непревзойденного обаяния», — говорилось в сообщении.

Владимир Баранов родился 26 мая 1956 года в Рязани. Окончил Ярославское театральное училище. Работал в Ярославском театре драмы до 1979 года, а потом перешел в Ленинградский ТЮЗ.

Также Баранов играл в ТЮЗе имени А. А. Брянцева, в Молодежном театре на Фонтанке и экспериментальном театре под руководством А. А. Праудина. На его счету более 70 театральных ролей и 88 — в кино.

В кино Баранов дебютировал в 1982 году, сыграв главную роль — Сергея Королева — в фильме Геннадия Глаголева «Разбег». Среди других его работ — картины «Торпедоносцы», «Прорыв», «Гений». В 90-х годах играл в сериалах, запомнившись зрителям ролями в «Тайнах следствия», «Улицах разбитых фонарей», «Бандитском Петербурге», «Ментовских войнах», «Чужом районе» и «Агенте национальной безопасности».