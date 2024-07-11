Сына актера Николаса Кейджа задержали после нападения на родную мать
В Лос-Анджелесе полицейские арестовали сына голливудского актера Николаса Кейджа Уэстона Кейджа. Мужчина напал на собственную мать, написало издание Mirror.
Сообщается, что его Кристина Фултон была замечена с сильными синяками на глазу после ссоры с 33-летним Кейджем.
Спустя время Кейдж-младший был отпущен под залог в 150 тысяч долларов, рассказал сайт kp.ru.
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