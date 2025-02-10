Состояние комментатора Скворцова назвали очень тяжелым. Пока есть 2 версии травмы

Baza: у комментатора Скворцова произошло кровоизлияние в мозг, но он в сознании

У комментатора Романа Скворцова случилось кровоизлияние в мозг, он находится в реанимации в тяжелом состоянии, но в сознании. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza .

Журналисты выяснили, что комментатора привезли в больницу вчера ночью. Его нашли прохожие недалеко от Красного проспекта.

Причину случившегося до сих пор не выяснили. Есть две основные версии: по одной из них — его сильно избили, по второй — он упал и ударился головой, уточнил источник канала.

Ранее Telegram-канал Shot заявил, что у Народного артиста СССР Олега Стриженова случился инфаркт мозга. Позже супруга актера Лионелла заявила, что с ее мужем все нормально и никто не ставил ему страшных диагнозов. Он проходил плановое обследование в больнице.