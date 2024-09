Скончался барабанщик группы ABBA

«Он был теплым и скромным, всегда защищал друзей и родных. Его будет очень не хватать, и он оставляет после себя огромную пустоту», — привели журналисты заявление семьи Палма.

Музыкант родился в 1949 году. За свою карьеру играл в группах Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters. Прославился Роджер Палм именно как барабанщик ABBA. С его участием группа выпустила хиты Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me, Thank You for the Music.

Шведский композитор Янне Шаффер, который тоже сотрудничал с ABBA, назвал Палма одним из лучших барабанщиков страны.

«Я скучаю по тебе, Роджер, по твоим счастливым крикам в студии, когда мы создавали музыку. <…> Твои барабаны звучат незабываемо», — написал он в соцсетях.