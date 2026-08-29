Баста и Гуф на своем концерте устроили гендер-пати для двух будущих родителей

Рэперы Баста (Василий Вакуленко) и Гуф (Алексей Долматов) на совместном концерте в «Лужниках» помогли двум парам узнать пол их малышей. Об этом сообщил Пятый канал .

Две пары поднялись на сцену прямо во время шоу. Артисты не растерялись и Баста помог вскрыть заветные конверты.

Сюрприз получился голубого цвета. Обе пары ожидают рождения мальчиков.

Концерт Басты и Гуфа, собравший более 70 тысяч зрителей, запомнится участникам еще и предложением руки и сердца. Перед песней «Любовь без памяти» один из зрителей поднялся на сцену и обратился к своей избраннице. Десятки тысяч человек стали свидетелями, когда она сказала «да».

Ранее исполнители в шутку попросили американского рэпера Канье Уэста, использующего при оформлении сцены имитирующую планету Земля полусферу, не травмировать чувства композитора Юрия Лозы.