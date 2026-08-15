«Мать не может воспитать мужчину». Айза рассказала о старшем сыне Гуфа

Айза заявила, что отсутствие отца не мешает ей воспитать из сына мужчину

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай рассказала о деталях воспитания старшего сына Сэма от рэпера Алексея Долматова. Свои мысли она опубликовала в соцсети.

Айза призналась, что не раз слышала мнение, что женщина в одиночку якобы не сможет вырастить настоящего мужчину. Но с такой позицией девушка категорически не согласна.

«А я думаю, может. Мама, которая хапнула боли, но продолжает уважать и любить мужчин. Мама, у которой не было выбора. Мама, которая знает, что растит мужчину не для себя, а для другой женщины. Мама, которая поняла, каким должен быть настоящий мужчина, может», — подчеркнула она.

По словам телеведущей, для матери главное — не пытаться воспитать сына только под свои интересы. Айза подчеркнула, что ребенок должен вырасти человеком, который будет достойным партнером для другой женщины и сможет построить здоровые отношения.

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