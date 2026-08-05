Рэпер Гуф высмеял обвинения бывшей невесты

«Манипулятор-газлайтер-нарцисс выдвигается на поиски очередной наивной жертвы», — написал Долматов.

Ранее Салахова рассказала, что Гуф изменял ей и оскорблял. После одного из расставаний он в компании других женщин следил за ней через камеры видеонаблюдения и насмехался над ее слезами. Также музыкант пересылал посторонним людям личные сообщения девушки и унижал перед своими любовницами.

Салахова назвала Долматова изменщиком, газлайтером, нарциссом и просто нехорошим человеком.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.