Бывшая жена Гуфа обиделась на подписчиков из-за обвинений в худобе

Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай (ранее — Айза Долматова и Анохина) отреагировала на комментарии, где ее обвинили в чрезмерной худобе. Соответствующую историю она опубликовала в соцсетях.

Блогер рассказала, что часто сталкивается с призывами вкусно есть и прекратить худеть.

«Если что, я только что съела огромный кусок шоколадного торта, запивая какао», — написала она.

Ранее Айза-Лилуна Ай рассказала, что перенесла хирургическую подтяжку лица. Для этого она посетила специалиста из Южной Кореи, которому пришлось заплатить 900 тысяч рублей. При этом Айза осталась довольна результатом, заявив подписчикам, что у нее «больше не висят брыли».