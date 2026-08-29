Баста и Гуф в шутку попросили Канье Уэста не травмировать Юрия Лозу

Рэперы Баста (Василий Вакуленко) и Гуф (Алексей Долматов) в шутку обратились к американскому коллеге Канье Уэсту перед его возможными концертами в Санкт-Петербурге, попросив поберечь здоровье композитора Юрия Лозы. Об этом артисты рассказали Пятому каналу накануне собственного совместного концерта в Лужниках.

«Есть вопрос по планете, чтобы не травмировать Юрия Лозу. Нашего всеми любимого. Потому что, если он увидит это вживую, вот будет проблема», — сказал Баста.

Рэперы заинтересовались сценическим оформлением шоу Уэста, у которого главным элементом программы стала огромная полусфера, имитирующая планету Земля. Юрий Лоза же ранее рассуждал на тему плоской Земли. Певец даже приводил такие аргументы, что моряки в своей работе пользуются не глобусами, а исключительно плоскими картами.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин предположил, что Канье Уэст мог бы сделать совместный трек с кем-нибудь из российских артистов, когда приедет в Санкт-Петербург. Среди близких ему по духу исполнителей он отметил Басту и Тимати.