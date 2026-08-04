Сплошные ред-флаги. Какие секреты Гуфа раскрыла Разият Салахова

Бывшая девушка рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Разият Салахова призналась, что состоять в отношениях с ним было очень сложно. Она обвинила музыканта в постоянных унижениях и абьюзе на протяжении трех лет совместной жизни.

Почему расстались

Трудностей в отношениях пары было немало, но после каждого расставания она воссоединялась. По словам Салаховой, теперь между ней и Гуфом все точно кончено.

Девушка рассказала в своем телеграм-канале, что после одного из расставаний музыкант через камеры видеонаблюдения следил за тем, как она плачет, причем делал это в компании других женщин.

«Он тупо унижал меня перед другими телками постоянно, и ему это нравилось. Смотреть, как я страдаю по нему. Какой ужас, я в таком шоке нахожусь. Как это низко. Это просто ниже некуда», — поделилась она.

Салахова афишировала и другие неприятные ситуации, которые возникали в отношениях с рэпером.

«Он пересылал мои сообщения, где я ему пишу, как я его люблю, как я страдаю, и просто угорал, пока изменял мне с другими. Три года с монстром. Насколько же человеческий образ ты принял, меня просто разрывает», — рассказала она.

Гуф и Разият Салахова были парой с 2023 года. Девушка отметила, что рэпер ей изменял, в то время как она оставалась ему верна.

«Итог один: Леша — изменщик, газлайтер, нарцисс и просто нехороший человек. Я рассказала вам свою историю, а вы ее услышали», — подчеркнула она.

Салахова также призналась, что сама виновата в случившемся и не хочет никому мстить. Она поблагодарила людей за поддержку и отметила, что ей было очень страшно остаться одной и рассказать правду.