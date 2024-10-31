Американский актер Роберт Дауни — младший выразил негативное отношение к любым попыткам создания его образа с помощью искусственного интеллекта. Соответствующее заявление он сделал во время подкаста On with Kara Swisher, сообщила « Национальная служба новостей ».

Артист запретил Голливуду делать его цифровую копию. Подобные действия, отметил Дауни-младший, выльются в судебные разбирательства. Юристы будут отстаивать пожелание актера даже после его смерти.

По мнению знаменитости, студия Marvel не стала бы использовать его цифровую внешность в проектах. Напомним, артист сыграет роль Доктора Дума в фильме «Мстители: Судный день».