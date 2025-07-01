Львовская областная военная администрация разрешала мужчинам выехать за границу, получая от них обращения с подписью императора Александра III и логотипом российского банка. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Осенью 2022 года несуществующая организация «Гуманитарная надежда нации» направила в администрацию пять обращений. Благодаря этому восемь человек получили право на выезд с Украины, семь из них не вернулись на родину.

Одним из них стал 25-летний житель Днепра Артем Лущан. Он пересек украинско-польскую границу в ноябре 2022 года. За три дня до побега мужчину внесли в систему «Шлях» как водителя от «Гуманитарной надежды нации».

Разрешение на выезд по обращению «Гуманитарной надежды нации» получил Сергей Валиводзь. Спустя время Госпогранслужба отменила это решение.

В Министерстве юстиции Украины отметили, что такая организация не зарегистрирована. Электронная почта, с которой приходили письма с обращениями, уже неактивна.

Ранее президент Владимир Зеленский решил ускорить мобилизацию и поэтому устроил кадровые перестановки. На фоне этих событий депутат Верховной рады Александр Дубинский предрек Украине массовые протесты.