Пушилин раскрыл подробности ракетной атаки на Донецк

Глава ДНР Пушилин: при атаке ВСУ на Донецк погибла женщина

Вооруженные силы Украины выпустили дальнобойные ракеты по Донецку. В Ворошиловском районе пострадали торговые павильоны и банк, погибла одна мирная жительница, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале .

«В начале десятого вечера противник атаковал столицу региона дальнобойными ракетами авиационного базирования. К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы — погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина», — заявил он.

На месте атаки возник пожар. Повреждены торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и здание банка.

Еще один человек пострадал в Центрально-Городском районе Горловки. Ее, по информации Пушилина, атаковали дроном-камикадзе. Повреждены 12 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры, одно здание уничтожено.

На Донецк обрушились ракеты Storm Shadow, уточнили оперативные службы ДНР. «Известия» показали последствия атаки.