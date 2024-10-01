Расторгуев рассказал, что он должен был быть первым исполнителем песни «Не сыпь мне соль на рану»

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что он должен был быть первым исполнителем песни «Не сыпь мне соль на рану».

Это было в начале 80-х годов. Певец не смог приехать на студию, в результате Вячеслав Добрынин вынужден был записать композицию сам.

«Вот с этого момента он запел свои песни. Вот такая была невероятная история», — рассказал журналистам музыкант.

Комментируя новость о смерти Добрынина, Расторгуев отметил, что тот был легендарным композитором, чьи песни пела вся страна.