360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Суд рассмотрит иск Самойловой к Джигану 18 декабря

    Фото: РИА «Новости»

    Савеловский суд Москвы 18 декабря рассмотрит иск Оксаны Самойловой к экс-супругу — рэперу Джигану (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Об этом 360.ru заявил адвокат исполнителя Сергей Жорин.

    Суд только что назначил дату предварительного заседания по иску. Оно пройдет 18 декабря в 11:00.

    Жорин отметил, что Самойлова требует, чтобы рэперу ограничили родительские права. По его словам, иск имеет скорее информационно-пиарную составляющую, нежели реальную юридическую необходимость.

    «Никаких оснований для ограничения Дениса в родительских правах нет. Каких-либо доказательств, подтверждающих необходимость такого ограничения, истцом представлено не было», — добавил Жорин.

    Адвокаты модели Марина Дубровская и Ирина Кузнецова подтвердили, что модель просит ограничить и определить место жительства детей до решения суда с матерью. Дубровская подчеркнула, что Самойлова допускает возможное восстановление родительских прав Джигана в будущем, если он не будет представлять опасность для детей.

    Читайте также

    «Я могу быть ребенком». Галустян рассказал об отношениях с 35-летней женой

    Стас Михайлов на фоне слухов о разводе порассуждал о «правильных женщинах»

    Ольга Зуева нарушила молчание и рассказала о судах с Данилой Козловским за дочь

    Верховный суд РФ в Москве

    «Я могу быть ребенком». Галустян рассказал об отношениях с 35-летней женой

    Стас Михайлов на фоне слухов о разводе порассуждал о «правильных женщинах»

    Ольга Зуева нарушила молчание и рассказала о судах с Данилой Козловским за дочь

    Верховный суд РФ в Москве