Суд рассмотрит иск Самойловой к Джигану 18 декабря

Савеловский суд Москвы 18 декабря рассмотрит иск Оксаны Самойловой к экс-супругу — рэперу Джигану (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Об этом 360.ru заявил адвокат исполнителя Сергей Жорин.

Суд только что назначил дату предварительного заседания по иску. Оно пройдет 18 декабря в 11:00.

Жорин отметил, что Самойлова требует, чтобы рэперу ограничили родительские права. По его словам, иск имеет скорее информационно-пиарную составляющую, нежели реальную юридическую необходимость.

«Никаких оснований для ограничения Дениса в родительских правах нет. Каких-либо доказательств, подтверждающих необходимость такого ограничения, истцом представлено не было», — добавил Жорин.

Адвокаты модели Марина Дубровская и Ирина Кузнецова подтвердили, что модель просит ограничить и определить место жительства детей до решения суда с матерью. Дубровская подчеркнула, что Самойлова допускает возможное восстановление родительских прав Джигана в будущем, если он не будет представлять опасность для детей.