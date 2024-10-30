Продюсер Дворцов заявил, что «Дискотека Авария» затаилась перед возвращением

Популярная в начале 2000-х группа «Дискотека Авария» уже давно не радовала поклонников новыми песнями, последнее время о музыкантах совсем ничего не слышно. Однако их рано списывать со счетов, рассказал сайту «Страсти» продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, распада группы не было, но сами музыканты не участвуются в светской жизни и не появляются на мероприятиях. Не исключено, что они готовят какое-то масштабное возвращение, а сейчас просто затаились, чтобы с триумфом представить новый хит.

Дворцов также отметил, что не знает, выступает ли сейчас на корпоративах и закрытых мероприятиях «Дискотека Авария». Но на волне популярности гонорары артистов составляли о 2,5 миллиона рублей.