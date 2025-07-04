За ночь силы ПВО сбили 48 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили почти 50 дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов сбили над Ростовской областью — 48. Над Курской — 12, над Белгородской — шесть, над Орловской — три, над Липецкой — один.

Также этой ночью украинские боевики атаковали Сергиево-Посадский округ. Глава округа Оксана Ероханова заявила, что после ЧП получила повреждения подстанция. Без света остались пять микрорайонов — Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский, наполовину Ферма.

По словам Ерохановой, один человек пострадал. Его незначительно задело осколками.