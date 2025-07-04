Несколько микрорайонов остались без света в Сергиево-Посадском округе

После повреждения подстанции в Сергиево-Посадском округе из-за атаки беспилотников некоторые районы остались без света. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе администрации.

«По результатам падения беспилотников была повреждена подстанция. В данный момент без электричества Звездочка, Рабочий поселок и район вокзала», — заявили в администрации.

Выезды перекрыли на улицах Октябрьская и Симоненкова, а также ограничили движение на Скобяном шоссе и улице Железнодорожной.

В результате атаки пострадал один мужчина, его незначительно задело осколками.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с атакой БПЛА в Сергиевом Посаде. Один из очевидцев заявил о пожаре. Еще одна женщина призналась, что видела летающий дрон. Полет сопровождался звуком мотора.