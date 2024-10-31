Продюсер Дворцов рассказал, что Апина просит за появление на красных дорожках 500 тысяч рублей

Многие звезды просят гонорар не только за выступления, но даже за свое появление на красных дорожках и каких-то мероприятиях. Об этом KP.RU рассказал бывший продюсер Пьера Нарцисса Сергей Дворцов.
В качестве примера он привел гонорар, который просит за свое появление певица Алена Апина. После сериалов «Слово пацана» и «Комбинация» ее популярность вновь взлетела. Поэтому ее приход на мероприятие обойдется организаторам в полмиллиона рублей, рассказал продюсер.
Еще более востребованная Кети Топурия посетит открытие нового места за гонорар в два миллиона рублей. А Александр Буйнов оценивает свой приход в один миллион, добавил Дворцов.
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